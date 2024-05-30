Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения

Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции инженерных сетей теплоснабжения. Это следует из постановления главы города Бориса Елкина, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.
Временное прекращение движение автотранспорта введут:
- по улице Розы Люксембург на участке от дома № 18-А до здания № 12 в период с 10 июня по 23 июня;
- по улице Красноармейской на участке от дома № 15 до дома № 17 в период с 24 июня по 30 июня;
- по улице Лагерной в районе пересечения с улицей Петровской, по улице Петровской на участке от улицы Лагерной до здания 55/1 по улице Максима Горького в период с 1 июля по 7 июля.
В качестве объездов определены улицы Максима Горького, Конная и Госпитальная.