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Дефицит деталей для грузовиков возник в России

Дефицит ряда запчастей для ремонта грузового транспорта фиксируется в России. Об этом рассказали логистические компании и дилеры. В частности, проблема коснулась кузовных элементов, запчастей для двигателя и трансмиссии.

«Кроме дефицита некоторых деталей, возникают сложности с их поиском по китайским каталогам», — рассказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Руководитель направления по развитию дилерской сети FAW ORYX ООО МЗ «Тонар» (эксклюзивный дистрибьютор тягачей FAW ORYX в России и странах ЕАЭС) Юрий Ерохин заявил, что «периодически возникают локальные проблемы, связанные с отсутствием необходимых позиций в отдельных регионах», пишут «Известия».

В Минпромторге рассказали, что обращений, связанных с вопросами обеспечения запчастями китайских грузовых автомобилей, в ведомство не поступало.

«В случае поступления соответствующих обращений ведомство готово оказать содействие в донастройке коммуникации с партнерами из КНР», — сказали там.

В Минпромторге добавили, что отечественные производители предлагают широкий ряд моделей грузовых автомобилей, которые могут быть оперативно обслужены в локальных дилерских сетях и СТО во всех регионах России.

Также у ряда отечественных производителей выстроена практика реализации грузовых автомобилей с сервисным пакетом, что позволяет еще больше оптимизировать процессы обслуживания транспортного средства.