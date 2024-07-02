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До 40 км/час снизят скорость движения транспорта на Юбилейной в месте установки «лежачих полицейских»

В месте установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове будет ограничена скорость движения автотранспорта до 40 км/час. 2 июля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения в Пскове утвердила схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Яна Райниса и Юбилейной.

При движении по улице Юбилейной со стороны Дома офицеров и Красноармейской набережной будет установлено ограничение скорости 40 км/час. При движении со стороны моста имени 50-летия Октября знак ограничения уже установлен на мосту.

«Лежачие полицейские» будут установлены при движении в сторону моста в районе перекрестка с Яна Райниса, на противоположном направлении - после поворота на Мирожский монастырь.

Стоимость установки двух искусственных неровностей из асфальтобетона составит 320 тыс. рублей.

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Напомним, решение об установке искусственных неровностей было принято ранее в связи с планами открытия парка развлечений «Волшебная гора» 21 июля, а также в связи с открытием пляжа «Воздух» в Корытово. Глава города Пскова Борис Елкин сообщал о проведении расчетов стоимости проектных работ по организации кругового перекрестка на перекрестке улиц Юбилейной и Яна Райниса.