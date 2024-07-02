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Будущим псковским мамам рассказали о правильной установке автокресел

Акция «Детство без опасности» проходит в Псковской области в рамках реализации федеральной программы «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе этой акции в Псковском перинатальном центре проводятся лектории в школе будущих мам. Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области рассказывают женщинам о проблеме детской безопасности на дороге.

Речь идет в том числе о том, как правильно устанавливать автокресло в машине, о правилах перехода проезжей части с коляской, требованиях ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

На занятиях с помощью наглядных демонстрационных материалов и с применением мультимедийных систем присутствующим в интерактивной форме сообщается о важности использования детских удерживающих устройств, необходимости обеспечения собственной безопасности и безопасности ребенка как в автомашине, так и в роли пешеходов.