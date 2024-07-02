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Что нельзя делать, если гроза застала вас в автомобиле, рассказал специалист

Как вести себя, если вы на автомобиле попали в грозу, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Сильный дождь, гроза со шквалистым ветром – крайне неблагоприятные условия для автомобильных поездок. Если стихия настигла вас в дороге, то самый разумный вариант – остановиться и переждать непогоду, но только не под большими деревьями, отметил Максим Кадаков.

«Лучше автомобиль не ставить под высокими и даже средней высоты деревьями и самому не стоять под ними. Известно огромное количество случаев, когда удар молнии приходится в дерево и убивает находящихся под ним людей, в том числе может убить тех, кто находится в автомобиле. Поэтому лучше всего автомобиль поставить где-то в районах жилой застройки, когда есть вокруг более высокие здания и нет опасности от деревьев, которые могут либо сам заряд принести, либо от порывов ветра или удара молнии упасть на автомобиль», – сказал Максим Кадаков.

Многое зависит от местности, по которой вы едете, добавил он.

«Если вы едете в полях – ну куда вы денетесь, приходится продолжать путь. Возможно, чем быстрее вы уедете из грозовой зоны, тем лучше», – считает автоэксперт.

В городе, среди высокой застройки риск удара молнии в находящееся рядом дерево практически равен нулю, пишет радио Sputnik. Между тем, сохраняется опасность падения от сильного ветра деревьев, а также рекламных щитов.

Когда прогноз погоды обещает град, то по возможности за руль лучше не садиться. Если град неожиданно начался, когда вы уже в пути, попробуйте поискать укрытие, посоветовал Кадаков.

«Крупный град может серьезно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и даже разбить стекла. Единственный вариант – прятать машину в какое-то укрытие, если есть такая возможность – под эстакадами, на заправках под навесами», – пояснил Максим Кадаков.