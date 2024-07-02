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Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове

Инвестиционный проект, предполагающий создание сети автоматизированных моек самообслуживания в Пскове, одобрили участники Совета по инвестициям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В частности, планируется возвести мойки на улице Леона Поземского и Рижском проспекте, а также открыть магазин сопутствующих товаров. Планируемый объем инвестиций порядка 50 млн рублей.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел Совет по инвестициям. В рамках заседания к заключению инвестиционного соглашения одобрены разные проекты в АПК, спорте, а также по созданию инфраструктуры для автотранспорта.