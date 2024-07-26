Экономика

Крупный животноводческий комплекс планируют построить в Бежаницком районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел Совет по инвестициям. В рамках заседания к заключению инвестиционного соглашения одобрены разные проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Все бизнес-идеи, которые сегодня предлагаются к обсуждению, в совокупности могут привлечь в регион более 5,3 млрд рублей в ближайшие пять лет», — отметил глава региона, открывая заседание.

Поддержку участников Совета получил проект по созданию крупного животноводческого комплекса у деревни Лющик в Бежаницком районе с общим объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей планируется направить на кормозаготовительную технику. Инвестор планирует возвести фермы на 2,2 тысячи фуражных коров с замкнутым циклом воспроизводства стада, а также в дальнейшем площадку для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород, которая будет рассчитана более чем на 3,4 тысячи голов.

Руководитель проекта Алексей Лебедев рассказал, что проект создан с целью модернизации и развития существующего хозяйства «Ударник», повышения его рентабельности. «Сейчас в хозяйстве, история которого насчитывает около 90 лет, 718 фуражных коров и 800 голов молодняка. Мы хотим кратно увеличить производство молока и получить на выходе порядка 90 тонн молока в сутки. Мы хотим сохранить рабочие места, улучшить условия труда и повысить квалификацию работников. Уверен, что этот проект вдохнет в Бежаницы новую жизнь. Рассчитываем, что пойдем дальше по инфраструктуре, в том числе в строительстве жилья», — добавил инвестор и добавил, что дополнительно будет создано 45 новых рабочих мест. По итогам реализация проекта полная производственная мощность составит 26 тысяч тонн молока в год.

Глава региона подчеркнул, что проект большой и значимый не только для Бежаницкого района, но и Псковской области.

Совет по инвестициям также согласовал внесение изменений в проект по созданию промышленного технопарка «Агрополис» в связи с увеличением объема фактически осуществленных инвестиций. Руководитель технопарка Олег Логинов напомнил, что «Агрополис» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «На сегодняшний день строительство завершено, все объекты введены в эксплуатацию, площадки активно используются резидентами. Сейчас 7 резидентов уже освоили площади», — рассказал он. Участники Совета, учитывая рост фактически осуществленных инвестиций, согласовали увеличение налоговых льгот.

Кроме того, одобрение Совета получили и два инвестиционных проекта по модернизации существующих производственных площадок, которые могут быть реализованы при получении региональных мер поддержки. Один из них направлен на модернизацию парка производственного оборудования Великолукского опытного машиностроительного завода, где трудятся 550 квалифицированных специалистов. Инвестор рассказал, что в рамках проекта планируется приобрести новые отечественные станки, которые позволят улучшить качество продукции и повысить производительность до 25% на отдельных участках. Еще один одобренный проект направлен на повышение производственных мощностей завода по переработке торфа «Велторф» за счет модернизации предприятия и приобретения оборудования для фасовки торфа.

По итогам рассмотрения этих двух проектов участники Совета поддержали вопрос представления заемного финансирования со стороны Фонда инвестиционного развития Псковской области.