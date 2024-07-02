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К 2030 году купить новую машину смогут лишь 5-7% россиян

Стоимость новых машин в России к 2030 году, когда закончится планируемое правительством страны поэтапное повышение утилизационного сбора, удвоится. Такой прогноз озвучили в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД). Эксперты посчитали, что в новом десятилетии позволить себе автомобиль без пробега смогут только 5-7% россиян, и копить на него придется всю жизнь, сообщает Autonews.

«Последние два года автомобили в России удвоились в цене. Учитывая инфляцию и новую индексацию утильсбора, к 2030 году они увеличатся еще в два раза. Автопроизводителям приходится закладывать дополнительные издержки в стоимость машин. А в конечном счете утилизационный сбор оплачивают покупатели», – говорится в сообщении.

В ассоциации опасаются, что повышение утильсбора вместе с дальнейшим снижением покупательской способности населения приведет к закрытию дилерских центров в стране. Об этом члены РОАД написали в письме, которое направили в Минпромторг. Также в обращении дилеры попросили объяснить, куда идут деньги, собранные по утилизационному сбору.

Исполнительный директор РОАД Игорь Чикин пояснил, что в ассоциации не нашли никаких упоминаний о том, как именно происходит распределение средств от утильсбора, пишет РБК. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пояснил, что сейчас деньги обезличено поступают в федеральный бюджет, и куда их направляют дальше, и используются ли они для поддержки российского автопрома, неизвестно. При этом в 2023 году по утилизационному сбору удалось собрать 659 млрд руб., а в 2024 году тот показатель по плану вырастет до 967 млрд.

«Предлагаемое в проекте постановления увеличение размера утилизационного сбора не соответствует установленным законом целям введения и порядку использования сбора, никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию и является по своей сути дополнительным и запредельным по размеру налогом на транспортные средства», – приводит цитату из обращения РОАД «Газета.ру».

При этом в ассоциации подчеркивают, что о полном отказе от утильсбора речи не идет, и предлагают отложить его увеличение на пять лет, если правительство все-таки примет постановление.

С тем, что повышение неизбежно, согласен и директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский. «Отказаться от повышения утильсбора уже вряд ли получится. Мы видим отчетливые сигналы в социальных сетях и СМИ, что это (поэтапное увеличение утильсбора – прим. ред.) примут. Видимо на сегодняшний день деньги нужны сильно, а предлог в рамках импортной истории придумать несложно», – сказал эксперт. Он также отметил, что согласен и с прогнозами по росту стоимости автомобилей в России.

В самом же Минпромторге в начале августа риторику несколько смягчили и заявили, что финальное решение о необходимости повышения еще не принято.

«Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора», – рассказали «Газете.ру» в пресс-службе ведомства.

Отметим, что увеличения утилизационного сбора на автомобили в России последовательно добивается «АвтоВАЗ». В августе ассоциация дилеров Lada направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор. В обращении указано, что в страну хлынул поток иномарок без долгосрочной гарантии и качественного сервиса, что, по мнению членов ассоциации, нарушает права россиян, оставляя их машины без надлежащего обслуживания.

Ранее РБК Приморье писал, что утильсбор на автомобили в России планируют поэтапно повышать вплоть до 2030 года. Ставки уже известны – в итоге импортерам, дилерам и производителям придется платить в несколько раз больше, чем сейчас. При этом на Дальнем Востоке импорт в основном формируют иномарки, которые физлица везут для собственного пользования, а на них распространяется уменьшенный утильсбор – заплатить нужно 3,4 тыс. руб. за авто до трех лет, 5,2 тыс. руб., если машина старше трех лет. Льготные ставки правительство планирует сохранить, информации об обратном пока нет. По мнению приморских экспертов, именно от этого фактора будет зависеть доступность машин в макрорегионе.

«Вопрос даже не в том, насколько повысят утильсбор, а в том, станет ли он таким же, как утильсбор для юридических лиц и для физлиц, везущих авто на продажу. Там астрономические ставки – на самые популярные машины 2020-2021 года с объемом двигателя от 1 до 2 л вместо 5,2 руб, будет 528 800 руб. Вот и представьте, если какой-нибудь «Пробокс» стоимостью около 1 млн руб. подорожает на половину своей цены – кому он такой нужен будет? Так что если эти коммерческие ставки утильсбора переложат на «физиков», которые возят для себя – это будет совсем другая история», – пояснил РБК Приморье директор компании Carwin Дмитрий Забора.

Предыдущее повышение утильсбора, которое случилось 1 августа прошлого года и совпало с введением санкций на экспорт машин со стороны Японии, на несколько месяцев обрушило импорт иномарок через Владивостокскую таможню. По информации РБК Приморье, за семь месяцев текущего года через приморскую столицу прошло 144 тысяч машин для личного пользования физлиц. А в июле таможенники оформили 26 тысяч иномарок – это лишь немногим меньше рекордных показателей, которые фиксировались летом прошлого года.