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Одну полоса улицы Калинина в Пскове перекроют с 11 сентября

Одну полоса улицы Калинина в Пскове перекроют с 11 до 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Одна полоса улицы Калинина в районе Кооперативного техникума при движении от улицы Георгиевская в сторону Красных Просвещенцев будет перекрыта с 8:00 11 сентября до 23:00 13 сентября.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.