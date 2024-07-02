АвтоМир / За рулём

Жителя Порхова в восьмой раз задержали за пьяное вождение

45-летнего жителя Порхова будут судить за вождение в состоянии опьянения (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что мужчина уже семь раз, начиная с 2018 года, привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Несмотря на это, 29 июля его вновь задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением возможности управлять транспортом на срок до шести лет.