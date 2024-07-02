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Нетрезвого водителя самодельного трактора остановили полицейские в Псковском районе

48-летнего мужчину за рулем самодельного трактора поймали на пьяной езде в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 сентября в деревне Подборовье-3 Псковского района на самодельном тракторе ехал мужчина, который ранее уже был судим по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Еще одного нетрезвого водителя остановили в Пскове утром 14 сентября у дома №1 на улице Ваганова. За рулем автомобиля был местный житель 1976 года рождения.

Также в Порхове сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля Renault. Мужчина 1991 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.