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«Дневной дозор»: Нехватка парковок и переизбыток гаражей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему проблем нехватки парковок и переизбытка гаражей. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская область который год подряд занимает одну из лидирующих позиций среди других субъектов страны по числу автомобилей на душу населения. Чтобы не быть голословными: по данным Росстата, на конец минувшего года обеспеченность жителей нашего региона легковыми машинами составляла почти 402 штуки на 1000 человек населения. И этот показатель был существенно больше, чем в соседней, более богатой, Ленинградской области!

Откуда на Псковщине столько автомобилей и зачем они местным жителям в таком количестве, — вопрос открытый. А вот и ещё один вопрос со звёздочкой… Где всё это богатство парковать? В условиях, когда новостройки в Пскове и области «растут» максимально близко друг к другу, а старый жилой фонд был возведён ещё в те времена, когда и не предполагалось, что в городах будет столько машин, решить эту задачу непросто.

Так что автомобилистам приходится выходить из положения самостоятельно. Часть из них своевольно отгораживает место для своего авто, вопреки недовольству соседей; часть — ставит машины на зелёных зонах и клумбах; ещё часть умудряется взгромоздиться колёсами на поребрики. Отдельные граждане, наконец, оставляют свои автомобили в гаражах. Впрочем, с этим вариантом тоже не всё гладко, ведь часть таких построек на городской земле стоит незаконно и с юридической точки зрения должна быть демонтирована.

Как представителями власти должна решаться проблема несанкционированных парковок и своевольно установленных гаражей? Улучшилась ли ситуация с местами для стоянки автомобилей за последние годы? Об этом во время подготовки программы «Дневной дозор» мы поговорили с депутатами, руководителями управляющих компаний, автомобилистами и представителями администрации.

Рейды по выявлению нарушителей правил парковки во дворах проходят, как правило, на основании обращений и жалоб граждан — пояснила начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова. Она добавила, что стоянка на озеленённых территориях считается административным правонарушением. Поэтому на подобные сигналы контрольное управление реагирует всегда.

«У нас составляются и утверждаются маршрутные листы. Осуществляется автоматическая фиксация данных транспортных средств с помощью программно-аппаратного комплекса. С начала 2024 года вынесено 839 постановлений. Штраф за данное нарушение на граждан накладывается от 1500 до 2500 рублей, на юридических лиц - от 25 до 50 тысяч. Если повторное нарушение было произведено в течение года, то на граждан уже накладываются штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 50 до 100 тысяч рублей. Что касается автоматической фиксации, следует отметить, что здесь уже протоколы об административном правонарушении не составляются, сразу выносят те постановления без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. И эти постановления уже направляются либо на Госуслуги, если данная услуга подключена у лица, совершившего административное правонарушение, либо почтовым отправлением. Действительно, парковочных мест в некоторых дворах не хватает, но это не повод, чтобы уничтожать газоны дворовых территорий транспортными средствами. Учитывая то, что это является административным правонарушением. Сейчас практически каждый двор имеет свою прилегающую дворовую территорию, которую при желании можно грамотно зонировать, распланировать. Каждый, можно сказать, кузнец своего счастья. Просто на общем собрании собственников жилых помещений можно принять решение о зонировании своей территории».

Оспорить наказание за парковку на газоне псковичи, отметила Наталья Симонова, как раз и пытаются, ссылаясь на то, что кроме зелёной зоны ставить транспортное средство некуда. Однако в последнее время, добавила собеседница, суды встают в этих вопросах не на сторону нарушителей.

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В том, что зонирование территории собственниками поможет решить вопрос с парковками, не уверен активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Как следует из его слов, не спасает положение даже существующий норматив. Тот, что обязывает застройщиков оборудовать определённое количество мест для стоянки машин на каждые 100 квартир. И дальше ситуация, по прогнозам собеседника, будет только ухудшаться, ведь и в регионе и в стране в целом развивается и улучшается транспортная инфраструктура — оборудуются новые развязки, строятся и ремонтируются дороги. Это, уверен Николай Мельков, будет стимулировать граждан обзаводиться автомобилями. Что же делать?...

«В существующих реалиях, у нас сейчас есть норматив, который регулирует количество парковочных мест. Но стоит отметить, что их, конечно, не хватает, так как у нас на последние 10-20 лет пришелся большой пик роста транспортных средств. Даже если мы будем делать по два места на каждую квартиру, то нужны целые огромные футбольные поля. Но даже при таком раскладе всем места не хватит. Здесь необходимо искать альтернативу, как раз развивать общественный транспорт, велодорожки, самокаты. Потому что парковочное место мы не сможем построить для всех, либо цена за новые квартиры будет слишком высокой. Например, пригаражные кооперативы. К сожалению, давно уже их никто не строит, и на них еще в советское время, видимо, забили. Так особо никто ими сильно не занимался».

С тем, что в городе не хватает парковочных мест и гаражей, в которых можно было бы оставить автомобиль, не согласился ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции ПЛН ФМ Денис Бахтин. Как следует из его слов, всего хватает. Просто в гаражах нередко люди оставляют не машины, а вещи, которые негде складировать в квартире. Что же касается парковочных мест… Просто нужно знать, когда и где ставить свой автомобиль. Так сказать, разработать стратегию.

«Есть примеры, когда люди оставляют машину во дворе и едут куда-то на такси. Просто потому, что если они вернутся поздно на машине, знают, что не найдут место во дворе. Все зависит от пиковой нагрузки. Во дворе всегда нет места вечером в воскресенье, когда все возвращаются с каких-то поездок на дачу. Точно так же, как и в центре города, возле каких-то государственных учреждений нет свободных парковок в утренние часы понедельника, когда все приходят на работу и нет других дел, связанных с отъездами и разъездами. Вопрос, где парковаться, в принципе не стоит, потому что в любом случае люди всегда находят возможность, где оставить машину. Самое главное правило - если вы куда-то собираетесь, то заранее надо подумать о том, где вы поставите машину. Надо помнить, что подавляющее большинство автомобилистов в Пскове старается приехать на машине к самым дверям, к самому подъезду. Поэтому наиболее оптимальный вариант парковки у любого места, куда вы собираетесь, - это соседняя улица или на одну улицу дальше от места, куда вы едете».

Что должны делать органы власти для того, чтобы решить вопрос с парковочными местами? По мнению Дениса Бахтина, с этим администрация пока не может определиться и сама. Из-за этого в некоторых локациях парковки не то, что не создаются, они убираются из-за неких запретов. И «корень зла» здесь в том, что у властей нет единого ответа на вопрос: «а есть ли вообще у нас проблема с парковками?»

Руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев убеждён: «Город нуждается в дополнительных парковочных местах, чтобы, как минимум, все жители Пскова могли поставить свой транспорт. Не говоря уже о туристах». Отдельная тема для разговора — парковка во дворах. Понятно, что каждую квартиру местом для стоянки автомобиля не оборудуешь… «Тогда получатся целые футбольные поля», - резонно заметил собеседник. И на этом фоне предложил оборудовать парковку хотя бы для 50% квартир. Пока во дворах нет и такого… Зато есть незаконно установленные гаражи!

«Есть старый фонд, который не был, скажем так, оборудован местами, потому что раньше и транспорта столько не было. Соответственно, на сегодняшний день приходится участвовать в каких-то программах, чтобы расширять территории, но это тоже достаточно проблематично бывает сделать. Даже новые дома, новостройки, мы можем заметить, не блещут огромным количеством парковочных мест, потому что практически каждая квартира, пускай даже через одну, имеет свой транспорт, как минимум один. Бывает, на семью по две-три машины. Поэтому обстановка по городу - это достаточно серьезный вопрос, который необходимо сегодня, я думаю, решать. И решать на уровне того, как дома застраиваются. И уже нужно задуматься о том, как жители будут парковаться, где, каким образом. Рассчитывать количество транспорта, которое появляется. У меня есть двор один, в котором еще в старые добрые времена люди установили гаражи. У некоторых это зарегистрированные постройки, которые имеют собственника, имеют свое место, а есть и незаконно установленные. И, конечно же, здесь необходимо работать с администрацией. У меня сейчас в одном из домов будем проводить подобные мероприятия. Необходимо несанкционированно установленные гаражи убирать. Потому что первое - это все-таки уже не совсем правильно. Постройка портит внешний вид, да и вообще она мешает людям. В те времена, когда люди устанавливали железные гаражи во дворах и парковались, уже прошли. То есть, если кто-то хочет себе гараж, я считаю, что приобретать должны в гаражных кооперативах и там, соответственно, ставить свои машины. Во дворах их быть не должно»

Вообще говоря, незаконно установленных гаражей на территории Пскова достаточное много. Выявлением их занимается Контрольное управление городской администрации. Оно же пытается установить собственников, а если «выйти на них» не удаётся, то размещает на гараже постановление о демонтаже постройки. Если в течение 15 дней собственники так и не объявляются и не убирают свои гаражи, то в порядке очереди постройки принудительно демонтирует администрация.

На территории другой псковской «управляйки» — компании «Псковжилсервис», проблем с несанкционированно установленными гаражами нет. Волостная администрация строго следит за этим — рассказал директор управляющей компании Андрей Тарасов. А вот проблема с парковочными местами есть. И ещё какая! И чтобы избавиться от неё, нужно обратить внимание на опыт других стран.

«Такое ощущение, что у нас вообще в стране мало места. Поэтому дома у нас строят окно к окну, чтобы не было парковочных мест. И если вы заметите, то практически все парковки возле домов находятся прямо под окнами, что категорически запрещено. Поэтому у нас с парковочными местами просто беда. Именно у нас в микрорайоне чуть-чуть получше, может быть, обстановка. На зеленой зоне мы провели определенную работу, с волостью оштрафовали тех автомобилистов, которые ставят на зеленой зоне. За два года мы порядок навели. То есть у нас на зеленой зоне за год от одной до шести машин всего замечают. Вообще, это проблема не только городских властей, это проблема федеральная. То есть должны быть, во-первых, нормальные нормативы для того, чтобы возле домов были парковки. Во-вторых, надо перенимать опыт других стран, которые запрещают приобретать автомобили, если у вас нет готового парковочного места. Ну и, соответственно, вести определенную работу по незаконным парковкам».

«Парковок всегда не хватает! Сколько бы ты не выделил под парковочные места, самое интересное, их всегда мало», - подобными наблюдениями поделился депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. И тем не менее, по его словам, депутаты, пытаются решить вопрос недостаточного количества мест для стоянки машин. Равно как и вопрос самовольно установленных гаражей, в которые некоторые люди ставят свои авто. Последние в плановом порядке демонтируются при помощи администрации, потому что, как правило, стоят на территориях, не предназначенных для установки стационарных объектов. Ну а парковки...

«Мы заложили в проекте планировки района увеличенное количество парковок с коэффициентом 0,64. И новые дома, которые строятся, уже строятся с расчетом парковок на 100 квартир - 64 парковочных места. Но сейчас норма для строительства еще увеличились - до 0,9. Вновь строящиеся дома уже каким-то образом снимут напряжение по парковочным местам. В старом фонде при производстве работ в рамках городской среды мы закладываем увеличение парковочных мест. Как-то потихонечку снимаем напряжение. Есть такой старый фонд, где физически не хватает дворовой территории для организации парковочных мест».

В Пскове, по словам Григория Стороненкова, есть такой дом, в котором насчитывается 144 квартиры, а парковочных мест рядом всего 15. Оборудовать дополнительные двор не позволяет. Так что жителям приходится выходить из положения и парковаться в соседних дворах. Насколько это комфортно для живущих там, история умалчивает…

Нам же остаётся лишь резюмировать всё сказанное. Как показал диалог с сегодняшними экспертами, проблему недостаточного количества парковочных мест признают не все псковичи. А решать её предлагают самыми разными способами. Например, запретом на приобретение транспорта, созданием частных парковок, штрафами и поощрением идеи пересесть с автомобиля на самокат или велосипед.

Светлана Пикалёва.