«Дневной дозор»: Нехватка парковок и переизбыток гаражей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему проблем нехватки парковок и переизбытка гаражей. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Псковская область который год подряд занимает одну из лидирующих позиций среди других субъектов страны по числу автомобилей на душу населения. Чтобы не быть голословными: по данным Росстата, на конец минувшего года обеспеченность жителей нашего региона легковыми машинами составляла почти 402 штуки на 1000 человек населения. И этот показатель был существенно больше, чем в соседней, более богатой, Ленинградской области!
Откуда на Псковщине столько автомобилей и зачем они местным жителям в таком количестве, — вопрос открытый. А вот и ещё один вопрос со звёздочкой… Где всё это богатство парковать? В условиях, когда новостройки в Пскове и области «растут» максимально близко друг к другу, а старый жилой фонд был возведён ещё в те времена, когда и не предполагалось, что в городах будет столько машин, решить эту задачу непросто.
Так что автомобилистам приходится выходить из положения самостоятельно. Часть из них своевольно отгораживает место для своего авто, вопреки недовольству соседей; часть — ставит машины на зелёных зонах и клумбах; ещё часть умудряется взгромоздиться колёсами на поребрики. Отдельные граждане, наконец, оставляют свои автомобили в гаражах. Впрочем, с этим вариантом тоже не всё гладко, ведь часть таких построек на городской земле стоит незаконно и с юридической точки зрения должна быть демонтирована.
Как представителями власти должна решаться проблема несанкционированных парковок и своевольно установленных гаражей? Улучшилась ли ситуация с местами для стоянки автомобилей за последние годы? Об этом во время подготовки программы «Дневной дозор» мы поговорили с депутатами, руководителями управляющих компаний, автомобилистами и представителями администрации.
Рейды по выявлению нарушителей правил парковки во дворах проходят, как правило, на основании обращений и жалоб граждан — пояснила начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова. Она добавила, что стоянка на озеленённых территориях считается административным правонарушением. Поэтому на подобные сигналы контрольное управление реагирует всегда.
Оспорить наказание за парковку на газоне псковичи, отметила Наталья Симонова, как раз и пытаются, ссылаясь на то, что кроме зелёной зоны ставить транспортное средство некуда. Однако в последнее время, добавила собеседница, суды встают в этих вопросах не на сторону нарушителей.
В том, что зонирование территории собственниками поможет решить вопрос с парковками, не уверен активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Как следует из его слов, не спасает положение даже существующий норматив. Тот, что обязывает застройщиков оборудовать определённое количество мест для стоянки машин на каждые 100 квартир. И дальше ситуация, по прогнозам собеседника, будет только ухудшаться, ведь и в регионе и в стране в целом развивается и улучшается транспортная инфраструктура — оборудуются новые развязки, строятся и ремонтируются дороги. Это, уверен Николай Мельков, будет стимулировать граждан обзаводиться автомобилями. Что же делать?...
С тем, что в городе не хватает парковочных мест и гаражей, в которых можно было бы оставить автомобиль, не согласился ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции ПЛН ФМ Денис Бахтин. Как следует из его слов, всего хватает. Просто в гаражах нередко люди оставляют не машины, а вещи, которые негде складировать в квартире. Что же касается парковочных мест… Просто нужно знать, когда и где ставить свой автомобиль. Так сказать, разработать стратегию.
Что должны делать органы власти для того, чтобы решить вопрос с парковочными местами? По мнению Дениса Бахтина, с этим администрация пока не может определиться и сама. Из-за этого в некоторых локациях парковки не то, что не создаются, они убираются из-за неких запретов. И «корень зла» здесь в том, что у властей нет единого ответа на вопрос: «а есть ли вообще у нас проблема с парковками?»
Руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев убеждён: «Город нуждается в дополнительных парковочных местах, чтобы, как минимум, все жители Пскова могли поставить свой транспорт. Не говоря уже о туристах». Отдельная тема для разговора — парковка во дворах. Понятно, что каждую квартиру местом для стоянки автомобиля не оборудуешь… «Тогда получатся целые футбольные поля», - резонно заметил собеседник. И на этом фоне предложил оборудовать парковку хотя бы для 50% квартир. Пока во дворах нет и такого… Зато есть незаконно установленные гаражи!
Вообще говоря, незаконно установленных гаражей на территории Пскова достаточное много. Выявлением их занимается Контрольное управление городской администрации. Оно же пытается установить собственников, а если «выйти на них» не удаётся, то размещает на гараже постановление о демонтаже постройки. Если в течение 15 дней собственники так и не объявляются и не убирают свои гаражи, то в порядке очереди постройки принудительно демонтирует администрация.
На территории другой псковской «управляйки» — компании «Псковжилсервис», проблем с несанкционированно установленными гаражами нет. Волостная администрация строго следит за этим — рассказал директор управляющей компании Андрей Тарасов. А вот проблема с парковочными местами есть. И ещё какая! И чтобы избавиться от неё, нужно обратить внимание на опыт других стран.
«Парковок всегда не хватает! Сколько бы ты не выделил под парковочные места, самое интересное, их всегда мало», - подобными наблюдениями поделился депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. И тем не менее, по его словам, депутаты, пытаются решить вопрос недостаточного количества мест для стоянки машин. Равно как и вопрос самовольно установленных гаражей, в которые некоторые люди ставят свои авто. Последние в плановом порядке демонтируются при помощи администрации, потому что, как правило, стоят на территориях, не предназначенных для установки стационарных объектов. Ну а парковки...
В Пскове, по словам Григория Стороненкова, есть такой дом, в котором насчитывается 144 квартиры, а парковочных мест рядом всего 15. Оборудовать дополнительные двор не позволяет. Так что жителям приходится выходить из положения и парковаться в соседних дворах. Насколько это комфортно для живущих там, история умалчивает…
Нам же остаётся лишь резюмировать всё сказанное. Как показал диалог с сегодняшними экспертами, проблему недостаточного количества парковочных мест признают не все псковичи. А решать её предлагают самыми разными способами. Например, запретом на приобретение транспорта, созданием частных парковок, штрафами и поощрением идеи пересесть с автомобиля на самокат или велосипед.
Светлана Пикалёва.