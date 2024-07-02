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Нетрезвого петербуржца за рулем Ford остановили в поселке Локня

Нетрезвого жителя Санкт-Петербурга за рулем автомобиля Ford остановили в поселке Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Локня вечером 4 октября дорожные полицейские остановили для проверки Ford. Выяснилось, что этой машиной управлял 44-летний приезжий из Ленинградской области, находившийся в нетрезвом состоянии. В тот же день по деревне Славковичи Порховского района на автомашине ВАЗ-21093 ехал 30-летний житель Порховского района. Он тоже был «под градусом».

А 5 октября в деревне Пунино Пыталовского района полицейские остановили для проверки автомашину Audi, за рулем которой находился житель Пыталовского района, мужчина 1988 года рождения. И он оказался в нетрезвом виде. Еще одного подвыпившего автовладельца 1945 года рождения, следовавшего на легковушке ВАЗ-2106, выявили 5 октября в деревне Писковичи Псковского района.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.