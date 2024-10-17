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АвтоМир / За рулём

Псковский губернатор рекомендовал водителям своевременно менять «лысую» резину

24.10.2024 12:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметил опасность «лысой» резины, которая многими недооценивается, сообщается в его Telegram-канале.

По данным аналитиков, люди стали реже покупать новые покрышки. Снижение спроса отмечается с 2022 года. Как следствие, отложенная покупка новой резины является фактором повышения аварийности во многих субъектах.

«Опасность "лысой" резины многими недооценивается, поэтому предлагаю проработать вопрос информационной кампании на тему своевременной проверки глубины протектора и замены шин», - отметил Михаил Ведерников.

Также он упомянул, что проблема является актуальной, так как среднесуточная температура воздуха снижается с каждым днем, и сцепление с дорожным покрытием будет ухудшаться. 

Теги: #шиномонтаж
Источник: Псковская Лента Новостей
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