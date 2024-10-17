Псковский губернатор рекомендовал водителям своевременно менять «лысую» резину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметил опасность «лысой» резины, которая многими недооценивается, сообщается в его Telegram-канале.
По данным аналитиков, люди стали реже покупать новые покрышки. Снижение спроса отмечается с 2022 года. Как следствие, отложенная покупка новой резины является фактором повышения аварийности во многих субъектах.
Также он упомянул, что проблема является актуальной, так как среднесуточная температура воздуха снижается с каждым днем, и сцепление с дорожным покрытием будет ухудшаться.