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МЧС настоятельно рекомендует псковичам позаботиться о смене шин

С наступлением холодов замена автомобильных шин на зимние становится особенно актуальной для безопасности на дорогах. В Псковской области температура скоро опустится до 1-5 градусов, а ночью может упасть до -1 градуса. Это увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому автовладельцам настоятельно рекомендуют позаботиться о смене шин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Также важно периодически обновлять резину, особенно после 4-5 лет использования.

В межсезонье одной из главных проблем является занос на скользкой дороге. Чтобы избежать этого, не следует делать резких движений, использовать прерывистое торможение и не нажатие резко на газ или тормоз в случае заноса. В условиях плохой видимости необходимо снижать скорость и избегать маневров, напомнили в МЧС.