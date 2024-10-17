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В РФ теоретическую часть в автошколах могут начать изучать дистанционно

Теоретическую часть в автошколах могут с сентября 2025 года начать изучать в том числе дистанционно. Это следует из проекта приказа Минпросвещения РФ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», опубликованного 29 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

«Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части (частей) теоретических занятий образовательной программы. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном правилами применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 1678», - говорится в проекте.

Кроме того, согласно пояснительной записке, тема «Вождение с прицепом» исключена. Количество часов практической подготовки по обучению управлению транспортным средством на дорогах увеличено. «Данный подход направлен на формирование у обучающихся навыков безопасного управления транспортным средством в различных условиях дорожного движения», - говорится в документе. Также в программу обучения включено изучение вопросов опасного вождения, средств индивидуальной мобильности, особенностей предъявления электронных документов, использования жилетов со световозвращающими полосами.

«Внесенные изменения направлены на повышение качества профессионального обучения водителей транспортных средств», - говорится в пояснительной записке.