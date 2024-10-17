В РФ теоретическую часть в автошколах могут начать изучать дистанционно

При принятии приказа, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, пишет ТАСС.
Теоретическую часть в автошколах могут с сентября 2025 года начать изучать в том числе дистанционно. Это следует из проекта приказа Минпросвещения РФ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», опубликованного 29 октября на портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, согласно пояснительной записке, тема «Вождение с прицепом» исключена. Количество часов практической подготовки по обучению управлению транспортным средством на дорогах увеличено. «Данный подход направлен на формирование у обучающихся навыков безопасного управления транспортным средством в различных условиях дорожного движения», - говорится в документе. Также в программу обучения включено изучение вопросов опасного вождения, средств индивидуальной мобильности, особенностей предъявления электронных документов, использования жилетов со световозвращающими полосами.
«Внесенные изменения направлены на повышение качества профессионального обучения водителей транспортных средств», - говорится в пояснительной записке.
При принятии приказа, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года, пишет ТАСС.