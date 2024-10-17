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Нетрезвые водители попались полицейским в четырех городах Псковской области

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в четырех городах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Острове вечером 3 ноября у дома на улице 25-го Октября полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21114. Выяснилось, что этой машиной управлял нетрезвый горожанин 1990 года рождения.

В Себеже 2 ноября по улице 7-го Ноября на автомобиле ВАЗ-2121 следовал житель Себежского района, мужчина 1989 года рождения, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В Порхове днем 2 ноября по улице Садовой на мопеде ехал порховчанин 1986 года рождения. И он был «под градусом».

Еще один нетрезвый водитель на машине Lada Kalina был выявлен полицейскими 4 ноября в Пскове. Им оказался 24-летний житель Псковского района.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.