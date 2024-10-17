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ГАИ усилит внимание к парковке на улице Инженерной в Пскове

Возможный запрет стоянки автомобильного транспорта на дублирующей дороге по улице Инженерной возле домов №66 и №72 рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автомобильный транспорт занимает на данном участке дороги всю полосу движения.

По итогу рассмотрения вопроса было принято решение не запрещать стоянку автомобилей на данном участке дороги. Сотрудникам Госавтоинспекции предложили усилить в этой части города внимание по контролю, так как водители оставляют свои автомобили хаотично.

Стоит отметить, что при отсутствии соответствующей разметки или дорожного знака стоянка автомобильного транспорта разрешается только параллельно проезжей части.