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Штраф за парковку в зеленой зоне в Псковской области вырос до 150 тысяч рублей

Увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов поддержали на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Речь идет о том, что мы не можем повысить штраф рядовым гражданам, так как он не может превышать 5 тысяч рублей, хотя именно граждане больше всего нарушают эти правила. К сожалению, этот штраф мы повысить не можем, однако повышение затронет юридические лица. Как мы видим, сознательность отдельных граждан страдает. Дело не в их благосостоянии, а их ответственности», – сказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Он уточнил, что проблема с количеством автостоянок решается на уровне города.

Законопроектом предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов, в частности, увеличить размеры штрафов по данной статье.

Для физических лиц в размере от 3500 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; для юридический лиц – от 100 000 до 150 000 рублей.

В целях фиксации правонарушений в сфере благоустройства в условиях существующего ограничения составления протоколов об административных правонарушениях и сохранения городской озеленённой территории в июне 2023 года администрацией города Пскова было закуплено дорогостоящее специальное техническое оборудование для автоматической фиксации данных правонарушений.

«За» проголосовали 19 депутатов, «против» - 2, воздержались 4.