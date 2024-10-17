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АвтоМир / За рулём

Время стать заметным

28.11.2024 15:18|ПсковКомментариев: 0

Осенью дорога таит в себе массу опасностей. Короткий световой день, осадки, перепады температур — всё это осложняет как пешие прогулки, так и поездки за рулём. От всех участников движения требуется максимальная собранность. Особенно это касается пешеходов, количество аварий с которыми в холодное время года увеличивается.

Псковская Лента Новостей выяснила, как меняется аварийность в регионе в зависимости от сезона, какое время считается самым безопасным, кому нужно носить светоотражатели, и какими они бывают.

 

Уязвимая категория

Как ни странно, но летом дорожно-транспортных происшествий больше, как и пострадавших в них людей. Чаще всего происходят столкновения автомобилей и съезды с дороги.

Обратимся к данным статистики. По сведениям УМВД России по Псковской области, за июнь-август текущего года зарегистрировано 271 ДТП, в которых погибли 35 и получили ранения 370 человек. За аналогичный период 2023-го произошло 229 аварий, которые унесли 21 жизнь, 307 человек пострадали.
Осенью-2024 зафиксировано 178 ДТП с 22 погибшими и 218 пострадавшими (данные на 26 ноября). В сентябре-ноябре прошлого года в регионе произошли 187 ДТП, в них погибли 20 и получили ранения 242 человека. Основными видами аварий в осенний период являются столкновения и наезды на пешеходов. С наступлением темноты пешие люди попадают под колёса авто как на «зебрах», так и вне.

«ДТП с участием пешеходов в осенний период увеличивается, а главное - возрастает тяжесть последствий. Почти все аварии, в которых погибли пешеходы, произошли по их вине», - отметили в пресс-службе областного УМВД.

По сравнению с водителями пешеходы физически менее защищены, и аварии с их участием зачастую оборачиваются трагедией. Как правило, люди получают тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Причиной тому зачастую становится незнание Правил дорожного движения или пренебрежение ими. Некоторые забывают об элементарном требовании: при переходе дороги нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже может быть поздно.

Этой осенью аварии унесли жизни четырёх пешеходов, ещё 35 получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП с их участием в целом соизмеримо с летними показателями - в сентябре-ноябре на дорогах зафиксировано 38 происшествий, в июне-августе — 39 (4 погибших и 25 пострадавших). Год назад осенних аварий данной категории было гораздо больше, как и жертв - 50 ДТП с пятью погибшими и 48 пострадавшими. Летом-2023 на дорогах области погибли три пешехода и 43 получили ранения.

Почти не видно

В связи с этим именно осенью большое внимание уделяется профилактике ДТП с участием пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции проводят тематические лектории в школах и учебных заведениях, так как даже подростки и студенты зачастую пренебрегают основами личной безопасности и становятся участниками ДТП.

«Полицейские дополнительно выступают на родительских собраниях и напоминают родителям как правила перевозки детей в автомобилях, так и о необходимости носить световозвращающие элементы. В рамках акции «Засветись» школьникам и их родителям раздаются световозвращатели. Кроме того, на профилактических беседах полицейские совместно с детьми изготавливают фликеры для дальнейшего ношения», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Изготовление фликеров. Фото: пресс-служба областного УМВД

Госавтоинспекция напоминает: световозвращатель – это гарантия безопасности участников дорожного движения.

Кстати, в некоторых случаях использование таких приспособлений предусмотрено Правилами дорожного движения. Согласно пункту 4.1 светоотражатели необходимо носить при нахождении на проезжей части за пределами населённых пунктов в ночное время.

В 2018 было введено дополнительное требование: в случае вынужденной остановки или ДТП за городом в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости водитель должен надеть куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала. К тому же, автомобилист, покинувший транспортное средство, автоматически становится пешеходом, что тоже обязывает его использовать светоотражающие элементы. Их отсутствие влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей.

«Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы ваши дети всегда использовали элементы со световозвращающим покрытием. И еще. Лучшим уроком безопасности для ребенка всегда является личный пример его родителей!» - призывают в Госавтоинспекции.

Оптимальный вариант

Юным участникам дорожного движения советуют носить световозвращающие элементы независимо от местности, времени суток и сезона, особенно в непогоду. Актуально это и сейчас, с наступлением осени. В сумерках или в темноте человека, особенно маленького, почти не видно на дороге. А яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.

Фото: пресс-служба областного УМВД

Считается, что в условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около 30 метров. Фликер многократно увеличивает вероятность, что вас заметят вовремя. Расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать 400 метров.

«Световозвращатель - это реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Световозвращатели отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда фары автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз», - рассказали в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Вариантов размещения световозвращателей немало - это верхняя одежда, школьный рюкзак, сумка, детская коляска, велосипед. Подойдёт любое место, где на них попадёт свет фар автомобилей. Оптимальный вариант для пешехода – четыре светоотражателя: на руках, ремне и рюкзаке. Ассортимент фликеров в продаже сегодня велик, найдётся на любой вкус и цвет. Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета.

«Несмотря на то, что светоотражатели больше похожи на яркие аксессуары, практическую их пользу невозможно переоценить. Не стоит забывать о том, что обезопасить себя на дороге следует не только пешеходам. Велосипедисты, которые любят кататься по ночам, обязаны прикрепить к своему транспортному средству светодиодный катафот. Хорошо, если и их одежда будет иметь отражатели», - добавили в ведомстве.

Фото: пресс-служба областного УМВД

Простые правила

Судя по тому, что мы видим на улицах, многие жители региона прислушиваются к рекомендациям специалистов и размещают на своей одежде светоотражающие элементы. Большинство участников опроса ПЛН, в котором приняли участие 90 человек, подтвердили, что носят фликеры всей семьёй — такой вариант ответа выбрали 32,22% респондентов. Почти треть опрошенных пока не имеют светоотражателя, но намерены в скором времени его приобрести. Чуть меньше жителей купили светящиеся элементы только для детей (11,11%) и домашних животных (3,33%), которых тоже должно быть видно в тёмное время суток.

А 23,33% не используют подобные приспособления вовсе, так как считают их бесполезными. По их мнению, главное - соблюдать ПДД. И доля здравого смысла в этом есть: световозвращатели эффективны при условии неукоснительного следования правилам дорожного движения.

В первую очередь, важно переходить дорогу только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В соответствии с ПДД пешеходы имеют преимущество перед транспортом на нерегулируемых «зебрах», а также оснащённых светофорами при наличии соответствующего сигнала.

Водители при этом обязаны снижать скорость при приближении к переходам без светофоров, в случае необходимости останавливаться для того, чтобы пропустить людей, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить маневр. Невыполнение данного требования влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам, как наиболее незащищенным участникам дорожного движения, в свою очередь, важно всегда соблюдать главное требование — не выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, не оценив обстановку. «Как ни элементарно это положение, но если бы его соблюдали все пешеходы - дорожно-транспортных происшествий стало бы меньше. Нельзя также переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кстати, безопаснее всего на дорогах региона по средам и в период времени с 3:00 до 6:00 часов. Чаще всего ДТП происходят в пятницу и субботу и в часы пик - с 16:00 до 19:00.

Осенью вне зависимости от времени суток и дня недели пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Также во время передвижения стоит воздержаться от использования телефонов. Закончите телефонный разговор до того, как ступить на дорогу, отключите музыку, отвлекитесь от переписки и внимательно посмотрите по сторонам. Особенно, если на улице дождь со снегом или туман - видимость для водителя в таком случае ухудшается в несколько раз. При этом расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается.

В ближайшие месяцы всех нас ждёт темнота по дороге домой и обратно, осадки и перепады температур, что грозит осложнением дорожной обстановки. Мы также призываем всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, самодисциплине и ответственности. Соблюдение простейших правил поможет уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций и снизить тяжесть их последствий. Помните, что соблюдение ПДД - это залог вашей же безопасности, а пренебрежение ими чревато серьезными проблемами.

Ульяна Лаблюк

Теги: #ДТП #дороги #аварийность #безопасность #осень #фликеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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