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Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания направят в Государственную Думу РФ постановление в поддержку законодательной инициативы о многократном увеличении штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Соответствующее решение депутатский корпус принял на ноябрьской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Рассматриваемый в Госдуме законопроект, внесённый Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, предполагает увеличение максимального размера штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО – с 800 рублей до 5 тысяч рублей.

Как отмечают разработчики документа, небольшая сумма штрафа, который нарушители зачастую оплачивают со скидкой 50%, приводит к тому, что недобросовестные автовладельцы не страхуют гражданскую ответственность. По оценке российских страховщиков, до 10% водителей ездят без ОСАГО. Если по вине такого автовладельца возникает дорожно-транспортное происшествие, права пострадавшей стороны нарушаются, виновник ДТП должен сам возместить весь ущерб, что не всегда может и намерен делать.

Инициативу о существенном ужесточении наказания за управление транспортным средством без полиса ОСАГО поддержало правительство РФ и комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.