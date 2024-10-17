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Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно

Повышение максимальных штрафов за парковку в зеленой зоне возымеет прямой эффект. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«За 10 месяцев текущего года составлено более 1000 протоколов по нарушениям такого рода, и по 840 уже вынесены административные решения», - рассказал Алексей Севастьянов.

Для должностных и юридических лиц максимальные штрафы повысились от 30 000 до 50 000 рублей и от 100 000 до 150 000 рублей соответственно.

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«Что касается должностных лиц, юридических лиц, здесь значительное увеличение штрафов. Я надеюсь, что от этого будет прямой эффект, что это сработает, потому что сумма штрафов значительного увеличилась», - сказал Алексей Севастьянов и отметил, что особенно остро проблема парковки в зеленой зоне стоит с физическими лицами, в большей степени к ответственности привлекаются «граждане несознательного поведения».

Контроль за подобного рода правонарушениями в городе ведется очень активно, заметил парламентарий.

«По крайней мере, город в этом направлении работает, есть специальное оборудование, которое совершает фото- и видеофиксацию данных нарушений, и количество данного оборудования увеличивается», - заключил Алексей Севастьянов.