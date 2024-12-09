Требование демонтировать шлагбаум в Борисовичах признали законным

Псковский районный суд признал законным требование демонтировать шлагбаум, препятствующий проезду к гимназии в деревне Борисовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
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«Псковский районный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления жителей многоквартирного жилого дома и управляющей компании к администрации Псковского района о признании незаконным распоряжения об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка и требования о демонтаже шлагбаума», - говорится в решении суда.
Установка шлагбаума может привести к конфликтной ситуации, особенно когда данное препятствие преграждает путь жителям соседних зданий. Именно такая конфликтная ситуация возникла между жителями многоквартирного дома в деревне Борисовичи, установившими шлагбаум, который препятствовал проезду автотранспорта к Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Суд установил, что распоряжением администрации Псковского района был установлен публичный сервитут (юридически зафиксированное право пользоваться чужой собственностью с ограничениями, но законно - ред.) в отношении земельного участка, который обеспечивал возможность беспрепятственного проезда к зданию гимназии. Администрация направила требование о демонтаже шлагбаума в течение 5 дней.
В свою очередь собственники многоквартирного жилого дома заявили требования о признании незаконным данного распоряжения администрации.
В обоснование своих требований истцы указали на то, что в связи с постоянным потоком автотранспорта, подъезжающего по территории двора к гимназии, ими было принято решение об установлении устройства в виде шлагбаума в целях сохранения в нормативном состоянии дорожного полотна проезда в границах земельного участка.
Исследовав представленные доказательства, подтверждающие законность обжалуемого распоряжения об установлении публичного сервитута, суд отказал в полном объеме в удовлетворении административного искового заявления.
Напомним, 30 ноября водитель автомобиля Lifan снес вышеуказанный шлагбаум.
В пресс-службе судов добавили, что в настоящее время в производстве Псковского районного суда Псковской области находится гражданское дело по исковому заявлению администрации Псковского района к управляющей компании об обязании произвести работы по демонтажу шлагбаума, препятствующего свободному доступу для проезда автотранспорта к МБДОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».