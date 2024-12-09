Петербуржец разъезжал пьяным по Локне и лишился автомобиля стоимостью почти миллион рублей

43 -летний житель Санкт-Петербурга осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Локнянском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.
Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.
В суде установлено, что 4 октября мужчина в вечернее время, будучи привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел в нетрезвом виде за руль личного автомобиля и направился на нем по поселку Локня, где его остановил сотрудник ДПС оГИБДД.
С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ и 2 лет и 6 месяцев лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Кроме того, автомобиль, оцененный в 900 000 рублей, конфискован в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.