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Петербуржец разъезжал пьяным по Локне и лишился автомобиля стоимостью почти миллион рублей

43 -летний житель Санкт-Петербурга осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Локнянском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

В суде установлено, что 4 октября мужчина в вечернее время, будучи привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел в нетрезвом виде за руль личного автомобиля и направился на нем по поселку Локня, где его остановил сотрудник ДПС оГИБДД.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ и 2 лет и 6 месяцев лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, автомобиль, оцененный в 900 000 рублей, конфискован в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.