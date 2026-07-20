В Пскове закрыли движение по улице Вокзальной от Октябрьского проспекта до Бастионной

Участок улицы Вокзальной — от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной, закрыли для движения автотранспорта сегодня с 8:00. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Участок будет перекрыт до завершения работ.

На период перекрытия изменят схему движения общественного автобусного сообщения. По маршруту автобуса №14 в направлении «Центр» исключаются остановки «Виадук» и «Речная». В обратном направлении без изменений. По маршруту автобусов №1, 17 в направлении «Вокзал» исключается остановка «Гагарина». В обратном направлении без изменений.