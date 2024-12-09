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Пскович лишился свободы за пьяную езду по улице Льва Толстого

53-летнего жителя города Пскова наказали за пьяную езду (часть 2 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что ранее подсудимый трижды был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения, в том числе к наказанию в виде лишения свободы. Несмотря на это подсудимый должные выводы не сделал и на путь исправления не встал. 17 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь решил сесть за руль автомобиля.

Около дома №55 по улице Льва Толстого города Пскова пьяного водителя остановили сотрудники ДПС.

За содеянное псковичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 4 года 4 месяца.