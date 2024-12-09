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Водители за рулем машин Audi разъезжали в нетрезвом виде по псковским дорогам

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в ходе проведенных мероприятий в Великих Луках, Невеле и Пыталовском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках вечером 24 декабря у дома по проспекту Гагарина полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что им управлял 40-летний великолучанин «под градусом».

В городе Невеле 25 декабря по улице Декабристов на автомашине Renault следовал местный житель 1975 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день еще одного нетрезвого водителя, управлявшего автомобилем Audi, инспекторы ДПС выявили в деревне Гавры Пыталовского округа.