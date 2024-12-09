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Водительские права со сроком действия до 2025 года продлят автоматически

Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2025 году, автоматически продлевается на три года, менять их не надо. Это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Согласно документу, права продлеваются автоматически, вносить изменения в имеющиеся водительские удостоверения или получать новые не требуется. Эта норма касается как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет автомобилями при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. При желании водители могут обратиться в подразделения ГАИ для замены прав.

Вместе с тем права нужно заменить в обязательном порядке, если изменились персональные данные владельца транспортного средства или удостоверение пришло в негодность (невозможно определить сведения из него). Также обратиться за новыми правами нужно, если они утеряны или похищены, у владельца изменилось состояние здоровья и появились противопоказания к управлению транспортом, пишет ТАСС.

Ранее в МВД России сообщали, что продление срока действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, позволит более чем 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.