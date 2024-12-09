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В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

В России впервые вынесен обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Как сообщает Госавтоинспекция Дагестана в официальном Telegram-канале, мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

31 декабря 2023 года 18-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей.

Юноша был хорошо знаком местным сотрудникам ГИБДД. Как сообщает республиканское МВД в своем Telegram-канале, он «нарушал правила дорожного движения часто и много, причём совершенно осознанно, а не «по незнанию». Его регулярно наказывали, оформляли в отношении него административные протоколы, но штрафы его смущали не сильно. А в эту ночь он «зажигал долго и настойчиво».