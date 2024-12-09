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АвтоМир / За рулём

Водители Skoda и BMW разъезжали в нетрезвом виде по псковским дорогам

20.01.2025 11:23|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвые водители попались полицейским в Пскове и Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В Пскове вечером 19 января на Рижском проспекте дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Skoda. Выяснилось, что иномаркой управлял 32-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Себежском районе ночью 19 января стражи правопорядка выявили местного жителя 1982 года рождения, который в нетрезвом виде сел за руль автомобиля BMW.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Теги: #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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