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Норматив по парковкам в новых микрорайонах Пскова планируется увеличить — Дмитрий Барабанов

На следующей сессии Псковской городской Думы планируется увеличение норматива расчетного количества машино-мест в новых микрорайонах, об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов.

Фото: Псковская городская Дума

«Сегодня на сессии обсуждался вопрос об увеличении норматива парковочных мест в Пскове. Сейчас парковочный норматив в городе составляет 0,7 парковочных места на одну квартиру, согласно новым нормативам его должны будут увеличить до 0,84. Это поможет разгрузить дворы при постройке новых жилых комплексов. Я думаю, что на следующей сессии мы будем выходить на норматив 0,84 и принимать его», - рассказал Дмитрий Барабанов.

Депутат напомнил, что до 2019 года данный норматив составлял примерно 0,25 места на одну квартиру.

Помимо этого, сегодня на сессии городской Думы были подняты вопросы о размере финансирования питания учащихся в школах Пскова. «Выравнивание финансирования детей началось еще в конце прошлого года и сейчас продолжается. Это делается для того, чтобы у нас детишки все находились в одном социальном положении и не было расхождений по столам», - прокомментировал Дмитрий Барабанов.

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Также депутаты обсудили изменения бюджета города. «Там были незначительные корректировки, цифры были совсем небольшие: где-то 100 рублей, где-то 200 рублей, связанные с уточнением цифр между федерацией, областью и городом», - уточнил парламентарий.