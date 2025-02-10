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Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Псковская область расположилась на 74 месте в рейтинге регионов России по доступности бензина. Такие данные следуют из результатов исследования, проводимого РИА Новости.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг по доступности бензина для населения.

Объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители Псковской области, составил 830 литров с ценой на бензин марки АИ-92 в 55,04 рубля по состоянию на декабрь 2024 года. Цена на него изменилась на 9,7% за весь год.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;



7 место - Мурманская область;



9 место - Санкт-Петербург;

19 место - Ленинградская область;

20 место - Архангельская область;

30 место - Республика Карелия;

36 место - Вологодская область;

51 место - Новгородская область;



61 место - Калининградская область.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1 335 литров.

Замыкают рейтинг пять северокавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.