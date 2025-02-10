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Нетрезвый водитель разъезжал по улицам Пскова на Audi

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 16 февраля у дома по улице Ижорского Батальона инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Audi, которым управлял пскович 1985 года рождения. Он был «под градусом».

А в Великих Луках 15 февраля по Октябрьскому проспекту на машине ВАЗ следовал 44-летний горожанин. Выяснилось, что и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.