←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 10.02.2025 09:540 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина 17.02.2025 17:090 Нетрезвый водитель разъезжал по улицам Пскова на Audi 17.02.2025 09:001 В России 50% такси предлагают обязать иметь детские кресла 11.02.2025 17:020 Псковичу назначили 200 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде 11.02.2025 16:111 Бензин Аи-92 на бирже подешевел почти на 3% 11.02.2025 13:220 Правительство рассматривает закон о запрете экспорта бензина в РФ
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Нетрезвый водитель разъезжал по улицам Пскова на Audi

17.02.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В Пскове 16 февраля у дома по улице Ижорского Батальона инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Audi, которым управлял пскович 1985 года рождения. Он был «под градусом».

А в Великих Луках 15 февраля по Октябрьскому проспекту на машине ВАЗ следовал 44-летний горожанин. Выяснилось, что и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2350 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.02.2025, 18:040 Движение ограничат на участке улицы Великорецкой в Пскове с 18 февраля 17.02.2025, 17:390 Фотофакт: У автомобиля Volkswagen вывернуло колесо на улице Индустриальной в Пскове 17.02.2025, 17:090 Нетрезвый водитель разъезжал по улицам Пскова на Audi 17.02.2025, 16:160 Великолучанку подозревают в оформлении фейкового договора на покупку машины умершего сожителя 
17.02.2025, 15:540 «Газель» попала в ДТП на улице Балтийской в Пскове 17.02.2025, 15:030 Фотофакт: Камеры продолжают устанавливать на площади Ленина в Пскове 17.02.2025, 14:390 Подрядчик заплатит 1,5 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Псковском районе 17.02.2025, 11:330 Семь машин повредил пьяный без прав на угнанной «Тойоте» в Пскове
17.02.2025, 10:320 Дело из-за вмятин и царапин на припаркованной машине возбудили в Великих Луках 17.02.2025, 10:200 Автомобиль Mazda горел в великолукской деревне Калдобино 17.02.2025, 09:160 Два автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове 17.02.2025, 09:000 Госуслуга без права переписки
17.02.2025, 09:001 В России 50% такси предлагают обязать иметь детские кресла 16.02.2025, 17:130 ДТП почти на час парализовало движение на перекрестке Труда и Поземского в Пскове. ВИДЕО 16.02.2025, 14:591 Траектории движения двух автомашин сошлись на круговом перекрестке в Пскове. ВИДЕО 15.02.2025, 10:201 Фотофакт: Камеру видеофиксации устанавливают на площади Ленина
14.02.2025, 19:160 Авария на улице Юбилейной вызвала пробку в 1,5 километра в Пскове. ФОТО 14.02.2025, 18:150 Мост через реку Полонка в Порховском округе капитально отремонтируют по новому нацпроекту 14.02.2025, 17:420 По факту ДТП с пострадавшим на улице Труда в Пскове продолжается проверка 14.02.2025, 12:250 Пять человек погибли в ДТП в Великих Луках в 2024 году
14.02.2025, 12:110 Пожарные МЧС предотвратили аварию на железной дороге в Дедовичском районе 14.02.2025, 07:300 Очевидцев ДТП на улице Инженерной ищут в Пскове 14.02.2025, 07:091 Запрет парковки на улице Максима Горького будет действовать в определенные дни недели 13.02.2025, 23:500 Процесс сборки «паровозика» из трех авто на «четырех углах» в Пскове попал на видео
13.02.2025, 22:460 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Шевроле» и «Газели Next» на Кузнецкой в Пскове 13.02.2025, 14:240 «Моя жизнь-сериал»: псковский блогер на «Приоре» не попала в ворота 13.02.2025, 13:400 До 3 лет лишения свободы грозит псковичу за неоднократное пьяное вождение 13.02.2025, 11:250 Движение по временному объезду моста через реку Романовка открыли в Палкинском районе
13.02.2025, 10:590 Рейд по обнаружению нарушителей парковки провели в Псковском районе 12.02.2025, 21:330 ДТП с участием двух машин затрудняет движение на улице Труда в Пскове 12.02.2025, 16:450 Затопленную дорогу к гдовской деревне Блянск засыпали щебнем 12.02.2025, 16:180 Девушка госпитализирована в результате ДТП на улице Леона Поземского в Пскове
12.02.2025, 16:120 ДТП затрудняет движение перед Ольгинским мостом в Пскове 12.02.2025, 14:220 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 12.02.2025, 10:070 ДТП произошло на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове 11.02.2025, 21:590 В Пскове водителя Chery оштрафовали за ДТП с наездом «Лады» на дерево. ФОТО
11.02.2025, 18:220 ДТП произошло на выезде с улицы Карла Маркса в Пскове 11.02.2025, 17:020 Псковичу назначили 200 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде 11.02.2025, 16:212 «Прокатившегося» на автомашине велосипедиста на Рижском проспекте оштрафовали на 800 рублей 11.02.2025, 16:111 Бензин Аи-92 на бирже подешевел почти на 3%
11.02.2025, 13:220 Правительство рассматривает закон о запрете экспорта бензина в РФ 11.02.2025, 12:280 Фура горела в деревне Гверздонь Псковского района 11.02.2025, 10:400 Разворачивающийся Volkswagen травмировал пассажирку в Skoda в Пскове 11.02.2025, 09:370 В РФ снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
10.02.2025, 21:180 Новая услуга для автомобилистов появилась в приложении Госуслуг 10.02.2025, 19:230 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 10.02.2025, 18:040 Большинство респондентов ПЛН не поддерживают появление платных парковок в центре Пскова 10.02.2025, 17:250 Штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте дорог хотят повысить до 1 млн рублей
10.02.2025, 17:230 Движение транспорта ограничат на части Октябрьского проспекта в Пскове 10.02.2025, 12:520 23-летний пскович сел за руль автомобиля Kia в нетрезвом виде 10.02.2025, 11:120 Столкновение на круговом перекрестке Инженерной в Пскове попало на видео 10.02.2025, 11:005 Шесть метров под уровнем Пскова
10.02.2025, 10:410 Lexus и Volkswagen столкнулись на кольцевом движении в Пскове 10.02.2025, 09:540 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина 09.02.2025, 18:210 Водитель и пассажир пострадали при наезде Subaru на дерево в Псковском районе 09.02.2025, 16:100 В России составили список самых дорогих автомобилей на рынке
09.02.2025, 15:303 В Пскове сбит велосипедист на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской 08.02.2025, 12:400 В Пскове поезд зацепил припаркованную автомашину 07.02.2025, 17:220 Устроивший ДТП в Палкинском районе водитель Opel был без прав 07.02.2025, 14:280 «Легковушка раздавлена как консервная банка»: ДТП произошло на трассе в Палкинском районе
07.02.2025, 10:520 В Пскове доставщик на электровелосипеде врезался в паркующуюся машину. ФОТО 07.02.2025, 07:442 Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» оперативно огородили открытые люки на улице Маргелова в Пскове 06.02.2025, 23:170 Audi и Lada Largus получили технические повреждения в столкновении на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 06.02.2025, 20:330 Две машины столкнулись на перекрёстке улиц Энтузиастов и Труда в Пскове
06.02.2025, 13:310 В Невеле водитель Lada сбил девятилетнюю девочку 06.02.2025, 11:530 Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 39% за год 06.02.2025, 09:560 Автомобиль вылетел в кювет на подъезде к псковской деревне Щиглицы 06.02.2025, 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега
05.02.2025, 17:500 На улице Молодежной в Пскове ограничат движение транспорта 05.02.2025, 17:490 Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля 05.02.2025, 17:000 Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30% 05.02.2025, 15:310 На ремонт 800 метров дороги в Новоржевском округе могут выделить свыше 9 млн рублей
05.02.2025, 09:310 Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе 04.02.2025, 18:220 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ 04.02.2025, 17:031 Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены 04.02.2025, 15:580 Схема движения транспорта изменилась в районе площади псковского аэропорта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.