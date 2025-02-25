Нетрезвых водителей на Volkswagen и Audi задержали полицейские на псковский дорогах

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским в Великих Луках и Пыталово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В южной столице региона днем 2 марта у дома по улице Калинина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что за рулем этой иномарки находился нетрезвый великолучанин 1985 года рождения.
А в городе Пыталово 2 марта по улице Белорусской на автомашине Audi ехал 29-летний местный житель. Как оказалось, и он был «под градусом».
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.