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Акцию «Цветы для автоледи» провели в Псковском районе

Акцию «Цветы для автоледи» провели сотрудники ОМВД России по Псковскому району в преддверии празднования Международного женского дня, сообщили Псковской Ленте Новостей сотрудники ведомства.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковской области

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в честь праздника поздравили женщин за рулём.

Помимо поздравлений, сотрудники полиции не забыли и о главном - свой работе, поэтому напоминали водителям о соблюдении правил безопасности и раздавали памятки, содержащую информацию, направленную на противодействие мошенничеству.