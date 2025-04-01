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Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году

В России произошел всплеск угонов авто. За первые три месяца 2025-го их количество выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Страховом доме ВСК. Больше всего таких преступлений было в феврале.

Наиболее угоняемым видом транспорта стали грузовики — на них пришлось 54% случаев, уточнили в ВСК. Там добавили: в перечне востребованных у преступников авто также были китайские Chery и Haval.

В «АльфаСтраховании» отметили рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с предыдущим. Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada, добавил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

Рост числа краж авто зафиксировали и в «Абсолют Страховании». В «Согласии» увидели повышение в пределах 10%, пишет «Известия». Мошенники похищают авто популярных марок, по которым есть дефицит запчастей из-за санкций и логистических сбоев, а затем разбирают их на детали, пояснила гендиректор Frank Auto Ирина Франк.