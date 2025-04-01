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50 водителей в Великих Луках проверили на наличие задолженности

Судебные приставы совместно с ГАИ провели рейд по проверке водителей на наличие задолженностей. Более 50 автомобилей попали в поле зрения проверяющих, но ни один из водителей не числился в списках злостных неплательщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

Как сообщили в управлении, хотя «должников за рулём» в этот раз не выявили, сотрудники УФССП России по Псковской области не ограничились простой проверкой. Каждому водителю вручили памятки с информацией о том, как быстро и удобно проверить себя на наличие неоплаченных штрафов, алиментов или налогов.

«Лучше проверить сейчас, чем потом столкнуться с санкциями», - отметили в управлении.

Судебные приставы напоминают: даже если сегодня долгов нет, они могут появиться позже. А если их вовремя не погасить – водителя ждут серьёзные последствия: от запрета на выезд за границу до ареста имущества.

Проверить задолженность можно: