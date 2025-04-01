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Соревнования по внедорожному автомногоборью пройдут в Новоржевском округе 10 мая

Традиционные соревнования по внедорожному автомногоборью «Кудяевские озера» пройдут 10 мая в Новоржевском муниципальном округе в деревне Кудяево, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Регистрация участников стартует в 9.00. Начало мероприятия в 11:00.

Турнир пройдет с целью выявления сильнейших спортсменов, популяризации автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечения их к занятию автомобильным спортом, совершенствования навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях, пропаганды Правил дорожного движения и здорового образа жизни с привлечением молодежи.