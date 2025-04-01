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Автопробег «Бессмертного полка» завершился на мемориале в псковской деревне Ершово. ФОТО

Автопробег «Бессмертного полка», приуроченный к 80-летию Великой Победы, состоялся в Пскове 8 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В автопробеге приняли участие десятки транспортных средств. Автоколонна стартовала от памятника «Ледовое побоище» на горе Соколиха, затем проследовала по маршруту улица Леона Поземского - Октябрьский проспект - улица Вокзальная - улица Яна Фабрициуса - улица Кузнецкая - улица Юбилейная - улица Чудская - улица Леона Поземского и прибыла на Братское захоронение (Вечный огонь) в деревне Ершово Псковского района.

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На недавно отремонтированном мемориале участники автопробега возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района 24 апреля.