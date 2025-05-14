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Автомобиль поместили на спецстоянку из-за нетрезвого водителя за рулем в Новом Изборске

Водитель 1960 года рождения, который управлял автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, выявлен в деревне Новый Изборск 15 мая в 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский».

Фото: Госавтоинспекция МО МВД России «Печорский»

Ранее водитель привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.