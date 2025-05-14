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Нетрезвого водителя за рулем Kia остановили в Пскове

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Псковской области.

В Пскове вечером 18 мая у дома по улице Красноармейской дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Kia. Выяснилось, что этой иномаркой управлял пскович 1983 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

А в Великих Луках 17 мая по улице Дальней на автомобиле ВАЗ следовал 21-летний нетрезвый житель Великолукского района. Кроме того, водители «под градусом» были выявлены полицейскими также в Бежаницах и Новосокольническом районе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.