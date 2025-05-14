АвтоМир / За рулём

В Псковской области пойманы нетрезвые водители

Дорожная полиция в Дновском и Пыталовском районах выявила нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Днем 28 мая в поселке Пригородный Дновского района инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ». Оказалось, что этой машиной управлял житель города Дно, мужчина 1999 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

А вечером 28 мая по деревне Вышгородок Пыталовского района на мопеде ехал местный житель. Как выяснили полицейские, и этот мужчина был «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.