«На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня.
Тема - Всемирный день мотоциклиста. Чем живут псковские мотоциклисты? На вопросы ведущего ответили представители псковского мотосообщества Александр Бушуев и Дмитрий Иванов.
- Подростки на мототранспорте - что делать?
- Год спустя после отмены запрета на передвижение мотоциклов на центральных улицах Пскова - в чем польза для развития мототуризма?
- Что такое байк-пост и как он работает?
- Сколько стоит обучение в автошколе в Пскове на вождение мотоцикла?
- Почему Пскову нужна площадка для тренировки мотоциклистов?