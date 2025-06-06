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Режим работы псковской Госавтоинспекцииизменится на июньских праздниках

Режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменится в период майских праздников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в период выходных и праздничных дней в июне 2025 года будет осуществляться по следующему графику:

- 11 июня - сокращённый рабочий день (на 1 час)

- 12 и 13 июня - выходные дни

- 14 июня - рабочий день

В Госавтоинспекции напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через Портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.