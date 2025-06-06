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Нетрезвых мотоциклистов остановили в Псковской области

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках днем 11 июня у дома по проспекту Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки мотоциклиста на Honda. Им оказался великолучанин 1997 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии. А вечером 14 июня по Октябрьскому проспекту в южной столице региона на автомобиле Hyundai следовал нетрезвый 25-летний горожанин.

В областном центре 11 и 12 июня инспекторы ДПС Госавтоинспекции выявили двух водителей иномарок, которые были «под градусом». В эти же дни в Великолукском и Порховском районах полицейские остановили двух нетрезвых водителей мотоцикла и скутера. В Островском районе 13 июня на дороге Санкт-Петербург – Невель в деревне Заньково был остановлен скутерист. Выяснилось, что этот житель города Острова, мужчина 1985 года рождения, тоже был в нетрезвом виде.

В Новосокольническом районе 15 июня был установлен нетрезвый 24-летний великолучанин, который управлял автомобилем Volkswagen.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. УМВД по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.