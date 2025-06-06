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Количество погибших в ДТП по Псковской области снизилось почти на 30%

Снижение аварийности за первые пять месяцев 2025 года обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщается в его Telegram-канале.

«Несколько слов о статистике. По итогам первых пяти месяцев текущего года основные показатели аварийности у нас снизились. На 12,5% снизилось число ДТП, на 16,9% количество раненых и на 29,4% погибших. Также произошло снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 17,1%, но один ребенок, к сожалению, погиб», - сообщил губернатор.

Он призвал к обсуждению решений по дальнейшему улучшению ситуации.

Число раненых и погибших людей остается высоким, поэтому давайте обсудим, что нужно сделать для дальнейшего улучшения ситуации.