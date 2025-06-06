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Нетрезвого водителя задержали в Острове

Водителя, находившийся «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Острове, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 23 июня в городе Острове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что этой легковушкой управлял местный житель, 1993 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина изъята.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.