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Нетрезвые водители разъезжали по улицам Пскова

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским на псковских дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 22 июля на Рижском проспекте дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что этой легковушкой управлял горожанин 1977 года рождения, который был в нетрезвом состоянии.

И в этот же день в областном центре по улице Никитченко на иномарке BYD следовал горожанин 1986 года рождения. И он оказался «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.