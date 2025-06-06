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АвтоМир / За рулём

30% псковских водителей дают прозвища личным автомобилям – опрос

06.08.2025 12:23|ПсковКомментариев: 0

«Это просто кусок железа», — 60% псковичей относятся к личным автомобилям приземленно и не придумывают им прозвища. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие автомобилисты из города.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

3 из 10 автовладельцев придумывают клички своим машинам. «Ладушка», «Жигуленок», «Енотик» (Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик» — чаще всего горожане коверкают названия марок и моделей автомобилей (10% опрошенных). Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 5% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой. Еще по 4% — женскими или мужскими именами.

2 из 100 придумали машинам прозвища в честь героев фильмов, мультфильмов или литературных произведений. Еще 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс. По 1% автовладельцев ласково называют свои транспортные средства девочками, малышками, красотками или используют производные названий цветов автоэмали: вишенка, черныш, снежок, голубчик.

Источник: Псковская Лента Новостей
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