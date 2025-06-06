АвтоМир / За рулём

В России предложили маркировать больше автодеталей

Минпромторг России предложил расширить перечень автокомпонентов, в отношении которых проводится эксперимент по маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как следует из проекта постановления, речь идет о таких видах компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, как фильтры, автостекла, свечи зажигания, тормозные диски и колодки, а также колесные диски, пишут «Известия».

Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения эффективности контроля за оборотом более широкого перечня компонентов транспортных средств, отметили в Минпромторге.

В Минпромторге напомнили, что эксперимент по маркировке средствами идентификации проводится с 25 февраля 2025 по 28 февраля 2026 года.

Эксперимент является добровольным — оборудование и коды маркировки на период проведения тестирований предоставляются ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе.